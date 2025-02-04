Мертва дитина у морозильній камері — в Одесі суд взяв під варту батьків вбитого хлопчика

Підозрюваних батьків відправили під варту.

Фото: поліція

Як ми писали, в одній із квартир в Одесі у морозильній камері виявили тіло однорічного хлопчика. Малюк зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Слідчий суддя Суворовського районного суду Одеси 3 лютого розглянув клопотання слідчого, у рамках досудового розслідування, про застосування запобіжного заходу стосовно батьків дитини, яких підозроюють в умисному вбивстві. Про це повідомляє пресслужба суду.

За версією слідства, тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси.

Старшу 2-річну сестричку вбитого хлопчика вилучили з родини та тимчасово помістили до лікарні.

За результатами повного та всебічного судового розгляду слідчий суддя задовольнив клопотання та застосував до підозрюваних батьків запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

Ухвала поки не набрала законної сили.

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