В Одесі у морозильній камері 18-річної матері знайшли тіло дитини, фото

У морозильній камері в одній із квартир знайшли тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці.

Фото: поліція

В Одесі в одній із квартир у Пересипському районі виявили тіло дитини. Мертвого хлопчика віком 1 рік і 3 місяці знайшли у морозильній камері, повідомляє пресслужба поліції.

Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. З матір’ю і чоловіком працюють слідчі.

"Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню", - додали правоохоронці.

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