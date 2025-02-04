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Кабмін уточнив порядок виплат пенсій ветеранам війни та сім’ям загиблих Захисників

13:56, 4 лютого 2025
Внесено зміни до порядку виплат пенсій, які не підпадають під зменшення через вирівнюючі коефіцієнти.
Кабмін уточнив порядок виплат пенсій ветеранам війни та сім’ям загиблих Захисників
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Кабінет Міністрів уточнив порядок виплат пенсій ветеранам війни та сім’ям загиблих Захисників.

Як пояснив депутат Олексій Гончаренко, внесено зміни до порядку виплат пенсій, які не підпадають під зменшення через вирівнюючі коефіцієнти.

Відтак, передбачено, що:

  • Пенсійний фонд автоматично отримуватиме дані з Реєстру ветеранів війни через Мінветеранів.
  • Протягом 14 робочих днів ПФУ має перерахувати пенсії відповідним категоріям осіб.
  • Якщо після перевірки розмір пенсії збільшиться, доплату нарахують з 1 січня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство соціальної політики напрацьовало три важливих законопроєкти, які мають сприяти виправленню недоліків чинного законодавства та встановленню більшої справедливості в системі пенсійного забезпечення.

Зокрема, це проєкти законів щодо модернізації солідарної пенсійної системи, впровадження накопичувальних пенсій і реформи соціального страхування. 

Так, вказують у Мінсоцполітики, декілька важливих кроків було реалізовано в Законі «Про державний бюджет». 

Зокрема, зважаючи на те, що пенсійна система має забезпечити виплату пенсій всім без виключення українцям в умовах дуже обмеженого через війну  фінансового ресурсу, Законом «Про державний бюджет на 2025 рік» було затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в 4 чи більше рази перевищують середню пенсію по краіні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.  

Зокрема, мова йде про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище. 

Обмеження НЕ будуть застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ, починаючи з 2014 року. 

Водночас, обмежуючі коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими «спеціальними» і загальними пенсіями.  

На виконання Закону «Про державний бюджет на 2025 рік» Уряд ухвалив постанову, яка визначає розмір цих коефіцієнтів.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін встановив обмежувальні коефіцієнти для виплати спеціальних пенсій митниками, держслужбовцям, прокурорам, народним депутатам, членам уряду, дипломатам та іншим. Такі коефіцієнти будуть застосовані, якщо пенсія більша за 23 610 грн.

Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (зокрема, розмір яких визначено за рішеннями судів), застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти. 

Механізм працюватиме так, що чим вищим є розмір пенсіі, тим більший коефіціент буде застосовуватись.

 Зокрема:

  • до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів  (25 971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;
  • до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) та не перевищує 13  ПМ (30 693 грн) - 0,4
  • до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) та не перевищує 17  ПМ (40 137 грн) - 0,3
  • до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн), та не перевищує 21  ПМ (49 581 грн)- 0,2
  • до частина пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

У Мінсоцполітики пояснюють, що обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка НЕ є страховою частиною пенсії (тобто для забезпечення якої не сплачувались страхові внески), а є додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах.

Під дію норми підпаде близько 17,6 тис. «спеціальних» пенсіонерів.

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військові Кабінет Міністрів України пенсія

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