Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 4 лютого

Уряд вніс зміни до Порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт.

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Внесено зміни до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та до Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна. Передбачено можливість формування документів, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, документів для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, з обов’язковим зазначенням відомостей, передбачених вимогами законодавства. Внесено уточнення та передбачено відповідну процедуру розгляду та прийняття рішення для документів, поданих в електронній формі через центри надання адміністративних послуг. Передбачено процедуру проведення моніторингу відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю з використанням електронної системи для недопущення в подальшому виникнення методологічних та/або програмно-апаратних помилок у алгоритмах проведення аналізу відомостей, зазначених у поданих документах в електронній формі. Внесено уточнюючі зміни до процедури підтвердження документів в електронній системі та їх використання під час надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва. Удосконалено процедуру передачі документів між центром надання адміністративних послуг та уповноваженим органом з присвоєння адрес, зокрема, передбачено уточнюючу норму щодо передачі відповідних документів виключно через електронний кабінет користувача електронної системи.

- Внесено зміни до Порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Уточнено, що до комунальних некомерційних підприємств, де можуть бути працевлаштовані фахівці із супроводу, також належать заклади охорони здоров’я, у тому числі ті, в яких сформовані експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Виключено із переліку відомостей, які кандидат на посаду фахівця із супроводу зазначає у заяві про участь у відборі, та які особа зазначає у заяві про здійснення заходів з підтримки, інформацію про реквізити витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або серію та/або номер (за наявності), ким видана довідка медико-соціальної експертної комісії із зазначенням групи та причини інвалідності, дати встановлення інвалідності та дати чергового переогляду.

- Затверджено, відповідно до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість. Зокрема, затверджено конкретний перелік товарів (транспортні засоби із зазначенням їх марки, моделі, типу, року випуску та робочого обʼєму двигуна), операції з безоплатної передачі яких до 01.07.2020 звільняються від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу Украіни),​що​ за правом​​ успадкування​ чи​ на​​ інших​​​ законних ​підставах переходить у власність держави (у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших субʼєктів, що брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної агресії РФ в Донецькій​​ та​​​ Луганській​​ областях,​ на​​ період​​​ від початку ​проведення антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил).

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоров’я та Міністерства у справах ветеранів стосовно реалізації у 2025 році експериментального проекту щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою «Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих». Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що учасниками експериментального проекту є заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності та фізичиі особи - підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з НСЗУ договір про медичне обслуговування із надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та мають укладений договір з Національною службою здоров'я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг «Первинна медична допомога». Визначено, що розширені послуги з первинної медичної допомоги безоплатно надаються: учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 19-25 частини першої статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11-16 частини другої статті 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

- Затверджено, з метою забезпечення виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» після завершення реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2024 роках», Порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

- Включено індустріальний парк «Жовті Води» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

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