Кабмин уточнил порядок выплат пенсий ветеранам войны и семьям погибших Защитников

Кабинет Министров уточнил порядок выплат пенсий ветеранам войны и семьям погибших Защитников.
Как пояснил депутат Алексей Гончаренко, внесены изменения в порядок выплат пенсий, не подпадающих под уменьшение из-за выравнивающих коэффициентов.
Следовательно, предусмотрено, что:
Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство социальной политики наработало три важных законопроекта, которые должны способствовать исправлению недостатков действующего законодательства и установлению большей справедливости в системе пенсионного обеспечения.
В частности, это проекты законов модернизации солидарной пенсионной системы, внедрения накопительных пенсий и реформы социального страхования.
Так, указывают в Минсоцполитики, несколько важных шагов было реализовано в Законе «О государственном бюджете».
В частности, учитывая, что пенсионная система должна обеспечить выплату пенсий всем без исключения украинцам в условиях очень ограниченного из-за войны финансового ресурса, Законом «О государственном бюджете на 2025 год» была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
В частности, речь идет об ограничении пенсий, которые на сегодняшний день могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше.
Ограничения НЕ будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ начиная с 2014 года.
В то же время, ограничивающие коэффициенты позволят снизить огромную разницу между так называемыми «специальными» и общими пенсиями.
Во исполнение Закона «О государственном бюджете на 2025 год» Правительство приняло постановление, определяющее размер этих коэффициентов.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил ограничительные коэффициенты для выплаты специальных пенсий таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам и другим. Такие коэффициенты будут применены, если пенсия больше 23 610 грн.
Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (в частности, размер которых определен по решениям судов), будут применяться понижающие коэффициенты.
Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться.
В частности:
В Минсоцполитики объясняют, что ограничения будут применяться только на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии (т.е. для обеспечения которой не уплачивались страховые взносы), а является дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или других структурах.
Под действие нормы подпадет около 17,6 тыс. «специальных» пенсионеров.
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