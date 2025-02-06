Дитина померла вслід за мамою — стали відомі подробиці трагедії в Одесі, де жінка випала з вікна з донькою

Від отриманих травм 37- річна жінка загинула на місці, її донька померла у лікарні.

Як ми писали, 5 лютого в Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху. Від отриманих травм 37-річна жінка загинула на місці, а доньку госпіталізували.

У поліції повідомили, що дитина померла у лікарні. Дівчинці було 9 років.

Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч.1 ст.115 цього ж кодексу – умисне вбивство з приміткою «самогубство».

Тіла жінки та дитини будуть скеровані на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, в одній із квартир в Одесі у морозильній камері виявили тіло однорічного хлопчика. Малюк зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

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