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В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху

11:30, 5 лютого 2025
За попередніми даними, від отриманих травм жінка загинула на місці.
В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху
ілюстративне фото
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В Одесі сталася трагедія — жінка с малолітнью донькою випали з вікна 16-го поверху. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Попередньо, від отриманих травм жінка загинула на місці, а дитину, якій приблизно п’ять років, госпіталізували.

Наразі встановлюють особи постраждалих. На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Детальну інформацію буде надано після з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, в одній із квартир в Одесі у морозильній камері виявили тіло однорічного хлопчика. Малюк зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. 

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поліція Одеса

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