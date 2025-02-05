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В Одессе женщина с малолетней дочерью выпали из окна 16-го этажа

11:30, 5 февраля 2025
По предварительным данным, от полученных травм женщина погибла на месте.
В Одессе женщина с малолетней дочерью выпали из окна 16-го этажа
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В Одессе произошла трагедия – женщина с малолетней дочерью выпала из окна 16-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно от полученных травм женщина погибла на месте, а ребенка, которому примерно пять лет, госпитализировали.

В настоящее время устанавливают личности пострадавших. На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в одной из квартир в Одессе в морозильной камере обнаружено тело годовалого мальчика. Малыш со старшей на год сестричкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

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полиция Одесса

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