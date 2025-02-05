Украина готовится ввести наказание за обход санкций — штрафы, лишение свободы и конфискация

Нарушение или обход санкций будет караться штрафами и лишением свободы до 10 лет.

Украина готовится ввести уголовную ответственность за нарушение и обход санкций.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 12406 зарегистрировал в Верховной Раде Президент Владимир Зеленский. Согласно документу, нарушение или обход санкций будет наказываться до 10 лет лишения свободы. При этом давность применяться не будет, как и для преступлений против основ национальной безопасности Украины. Подследственность будет закреплена за СБУ.

Министерство юстиции Украины разъяснило, почему важно законодательное закрепление запрета нарушать и обходить санкции.

«Во-первых, это шаг навстречу европейской интеграции и приближению к законодательству ЕС. В апреле 2024 года Евросоюз принял соответствующую Директиву, обязательную для всех стран-членов. Во-вторых, это эффективный инструмент предупреждения нарушений санкций и наполнения государственного бюджета», - отметили в ведомстве.

Проект закона, в частности, дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей и предусматривает уголовную ответственность за два вида нарушений: нарушение санкций (преднамеренное или по неосторожности) и их обход (лишь умышленный). «Стоимостный порог» криминализации — 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на 2025 год — 151 400 грн).

Нарушителям грозят штрафы (от 25 000 до 120 000 нмдг), лишение свободы (от 2 до 10 лет), запрет занимать определенные должности (до 15 лет), конфискация имущества и ликвидация с конфискацией имущества для юридических лиц.

Подобные законы уже успешно действуют в США, Великобритании, Канаде и других развитых странах. Пора действовать и Украине! Министерство юстиции поддерживает ужесточение санкционной политики и будет продолжать работу по взысканию санкционных активов в доход государства, защищая национальные интересы», — подчеркнули в Минюсте.

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