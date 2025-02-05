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Україна готується запровадити покарання за обхід санкцій — штрафи, позбавлення волі та конфіскація

10:36, 5 лютого 2025
Порушення чи обхід санкцій буде каратися штрафами та позбавленням волі до 10 років.
Україна готується запровадити покарання за обхід санкцій — штрафи, позбавлення волі та конфіскація
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Україна готується запровадити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 12406 зареєстрував у Верховній Раді Президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, порушення чи обхід санкцій буде каратися до 10 років позбавлення волі. При цьому давність застосовуватися не буде, які і для злочинів проти основ національної безпеки України. Підслідність буде закріплена за СБУ.

Міністерство юстиції України роз’яснило, чому важливе законодавче закріплення заборони порушувати та обходити санкції.

«По-перше, це крок назустріч європейській інтеграції та наближення до законодавства ЄС. У квітні 2024 року Євросоюз ухвалив відповідну Директиву, обов'язкову для всіх країн-членів. По-друге, це ефективний інструмент попередження порушень санкцій та наповнення державного бюджету»,  — наголосили у відомстві.

Проект закону, зокрема, доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею та передбачає кримінальну відповідальність за два види порушень: порушення санкцій (умисне або з необережності) та їх обхід (лише умисний). «Вартісний поріг» криміналізації — 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на 2025 рік — 151 400 грн).

Порушникам загрожують штрафи (від 25 000 до 120 000 нмдг), позбавлення волі (від 2 до 10 років), заборона обіймати певні посади (до 15 років), конфіскація майна та ліквідація з конфіскацією майна для юридичних осіб.

«Подібні закони вже успішно діють у США, Великій Британії, Канаді та інших розвинених країнах. Час діяти і Україні! Міністерство юстиції підтримує посилення санкційної політики та продовжуватиме роботу зі стягнення санкційних активів у дохід держави, захищаючи національні інтереси», — підкреслили у Мін’юсті.

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законопроект санкції мінюст Міністерство юстиції України

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