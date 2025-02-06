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Зобов’язання медіа видаляти коментарі читачів, які ображають третіх осіб, відповідає рішенню ЄСПЛ – у комітеті послалися на висновок консультанта Ради Європи

13:32, 6 лютого 2025
Комітет з питань свободи слова закликав Президента швидше підписати закон, що дає медіа 3 дні з отримання ухвали суду про відкриття провадження, на вирішення питання – видалити коментар читача, який ображає третіх осіб, або судитися.
Зобов’язання медіа видаляти коментарі читачів, які ображають третіх осіб, відповідає рішенню ЄСПЛ – у комітеті послалися на висновок консультанта Ради Європи
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Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав Президента Володимира Зеленського швидше підписати законопроект 11321, який дає онлайн-медіа 3 дні на вирішення питання про видалення коментарів читачів, що ображають честь та гідність третіх осіб, після отримання ухвали суду про відкриття провадження.

Він послався на висновок, підготовлений у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні» консультанткою Ради Європи, членом Комітету з медіа та рекламного права Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Тетяною Олексіюк.

Як зазначається у висновку, які підготувала консультантка, загальний підхід до видалення коментарів відображений зокрема і в рішеннях Європейського Суду з прав людини у справах Delfi v Estonia та Sanchez v France і залишається незмінним – суб’єкти у сфері онлайн медіа зобов’язані контролювати інформацію, яку користувачі  поширюють у якості коментарів.

«Як за попередньої редакції, обов’язок обмежити доступ до такої інформації виникає у суб’єкта у сфері он-лайн медіа впродовж трьох робочих днів з моменту отримання відповідного документу (скарги, припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом).

Таке доповнення є логічним та необхідним, так як частина 4 статті 117 Закон України «Про медіа» надає виключний перелік підстав для звільнення від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, поширення якої заборонене  законом (якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для  коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа).

Визнання факту відкриття відповідного провадження судом за правовими наслідками подібне до подання скарги, що вже визнано законом належною підставою для звільнення від відповідальності. У комплексі це сприяє більшій правовій визначеності», йдеться у висновку.

Нагадаємо, раніше ініціатор цього законопроекту, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пояснював, що, зміни, внесені законопроектом до статті 117 закону про медіа, передбачають, що «ЗМІ може або видалити коментар впродовж 3 днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді».

У Інституті масової інформації, який допомагав з розробкою цього законопроекту пояснювали, що дописи, що ображають честь і гідність певної людини (образливі висловлювання та наклеп), є неочевидно протиправними. «Такі висловлювання обов’язково мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки» - підкреслює ІМІ.

Крім того, як пояснили в Інституті масової інформації після прийняття законопроекту, медіа та власники публічних сторінок і зараз «зобов’язані швидко видаляти коментарі читачів, що можуть ображати людей, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, аби не отримати судовий позов чи повістку на допит до слідчого». 

Зазначимо, що проект міжнародної донорської допомоги «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні», в рамках якого було надано висновок консультантки на законопроект, за реєстраційним номером Кабміну 5627, мав загальну вартість 1,1 млн євро і був розрахований на строк реалізації з січня 2023 року по грудень 2024 року. 

Нагадаємо, що прийнятий законопроект 11321, співавтором якого виступив Ярослав Юрчишин, також передбачає, що журналісти-ФОПи, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа, будуть прирівняні у питаннях відповідальності за інформацію, до тих журналістів, які працюють за трудовим договором.

А саме, суб’єкти у сфері медіа та їх працівники, а також тепер і журналісти-ФОПи, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа будуть нести відповідальність за поширення інформації, забороненої цим Законом, а також інформації, що не відповідає дійсності, порушує права і законні інтереси особи, за умов, якщо ця інформація:

  • не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням матеріалів, опублікованих іншим зареєстрованим медіа, або точним за змістом відтворенням оригінальних матеріалів іноземного медіа з посиланням на них;
  • не була отримана у відповідь на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації», або у відповідь на звернення, подане відповідно до Закону «Про звернення громадян»;
  • не містилася в офіційних повідомленнях або одержана від державних органів, органів місцевого самоврядування (в тому числі іноземних) у письмовій формі, в тому числі була оприлюднена на їхніх веб-сайтах та сторінках на платформах спільного доступу до інформації;
  • не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади;
  • не поширювалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками відповідного суб’єкта у сфері медіа, якщо працівники такого суб’єкта вжили заходів щодо припинення порушення.

Крім того, прийнятий законопроект передбачає, що комітети Ради будуть транслювати відкриті засідання, але під час воєнного стану – за умови згоди на це депутатів, і розміщувати відеозаписи засідань.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ЄСПЛ Володимир Зеленський

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Комітет з питань свободи слова закликав Президента швидше підписати закон, що дає медіа 3 дні з отримання ухвали суду про відкриття провадження, на вирішення питання – видалити коментар читача, який ображає третіх осіб, або судитися.

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