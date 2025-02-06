Обязательство медиа удалять комментарии читателей, оскорбляющие третьих лиц, соответствует решению ЕСПЧ – в комитете сослались на заключение консультанта Совета Европы

Комитет по вопросам свободы слова призвал Президента быстрее подписать закон, дающий медиа 3 дня с получения определения суда об открытии производства, на решение вопроса – удалить комментарий читателя, оскорбляющий третьих лиц, или судиться.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал Президента Владимира Зеленского быстрее подписать законопроект 11321, который дает онлайн-медиа 3 дня на решение вопроса об удалении комментариев читателей, оскорбляющих честь и достоинство третьих лиц, после получения определения суда об открытии производства.

Он сослался на заключение, подготовленное в рамках проекта международной технической помощи «Защита свободы слова и свободы медиа в Украине» консультантом Совета Европы, членом Комитета по медиа и рекламному праву Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Татьяной Олексиюк.

Как отмечается в заключении, подготовленном консультантом, общий подход к удалению комментариев отражен в частности и в решениях Европейского Суда по правам человека по делам Delfi v Estonia и Sanchez v France и остается неизменным – субъекты в сфере онлайн медиа обязаны контролировать информацию, которую пользователи распространяют в качестве комментариев.

«Как и в предыдущей редакции, обязанность ограничить доступ к такой информации возникает у субъекта в сфере он-лайн медиа в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего документа (жалобы, предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом).

Такое дополнение является логичным и необходимым, так как часть 4 статьи 117 Закона Украины «О медиа» предоставляет исключительный перечень оснований для освобождения от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, распространение которой запрещено законом (если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб-сайте).

Признание факта открытия соответствующего производства судом по правовым последствиям подобно подаче жалобы, что уже признано законом надлежащим основанием для освобождения от ответственности. В комплексе это способствует большей правовой определенности», говорится в заключении.

Напомним, ранее инициатор этого законопроекта, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснял, что изменения, внесенные законопроектом в статью 117 закона о медиа, предполагают, что «СМИ может или удалить комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде».

В Институте массовой информации, который помогал с разработкой этого законопроекта, объясняли, что сообщения, оскорбляющие честь и достоинство определенного человека (оскорбительные высказывания и клевета), неочевидно противоправны. «Такие высказывания обязательно должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки», - подчеркивает ИМИ.

Кроме того, как объяснили в Институте массовой информации после принятия законопроекта, медиа и владельцы публичных страниц и сейчас «обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут оскорблять людей, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю».

Отметим, что проект международной донорской помощи «Защита свободы слова и свободы медиа в Украине», в рамках которого был предоставлен вывод консультанта на законопроект, по регистрационному номеру Кабмина 5627, имел общую стоимость 1,1 млн евро и был рассчитан на срок реализации с января 2023 по декабрь 2024 года.

Напомним, что принятый законопроект 11321, соавтором которого выступил Ярослав Юрчишин, также предусматривает, что журналисты-ФЛПы, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут приравнены в вопросах ответственности за информацию к тем журналистам, которые работают по трудовому договору.

А именно, субъекты в сфере медиа и их работники, а также теперь и журналисты-ФЛП, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут нести ответственность за распространение информации, запрещенной настоящим Законом, а также информации, не соответствующей действительности, нарушающей права и законные интересы лица, при условии, если эта информация:

не является дословным или в переводе без искажения сути воспроизведением материалов, опубликованных другим зарегистрированным медиа, или точным по содержанию воспроизведением оригинальных материалов иностранного медиа со ссылкой на них;

не была получена в ответ на запрос на информацию, представленную в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации», или в ответ на обращение, поданное в соответствии с Законом «Об обращениях граждан»;

не содержалась в официальных сообщениях или не получена от государственных органов, органов местного самоуправления (в том числе иностранных) в письменной форме, в том числе была обнародована на их веб-сайтах и ​​страницах на платформах общего доступа к информации;

не является дословным или в пересказе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или сообщений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности;

не распространялась без предварительной записи и содержалась в выступлениях лиц, не являющихся работниками соответствующего субъекта в сфере медиа, если работники такого субъекта приняли меры по пресечению нарушения.

Кроме того, принятый законопроект предусматривает, что комитеты Рады будут транслировать открытые заседания, но во время военного положения – при условии согласия на это депутатов, и размещать видеозаписи заседаний.

Автор: Наталя Мамченко

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