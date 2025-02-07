Як встановити батьківство після смерті чоловіка – роз’яснення

При встановленні батьківства після смерті суд може враховувати ДНК-експертизу, письмову згоду чоловіка та свідчення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України роз’яснило механізми встановлення батьківства після смерті чоловіка. Це важливе юридичне питання, яке може бути вирішене кількома шляхами.

Якщо дитина народилася протягом 10 місяців після смерті чоловіка, батьком може бути визнаний інший чоловік. Для цього достатньо спільної заяви матері та чоловіка, який готовий взяти на себе батьківство.

Якщо чоловік не перебував у шлюбі з матір’ю, його батьківство може бути встановлене лише через суд.

Якщо дитина була зачата за допомогою репродуктивних технологій за письмової згоди чоловіка, він визнається її батьком.

Якщо немає письмової згоди покійного чоловіка на застосування репродуктивних технологій, питання вирішується у судовому порядку.

Суд при цьому може враховувати:

ДНК-експертизу (за можливості отримання генетичного матеріалу батька);

письмову згоду чоловіка на використання репродуктивних технологій;

свідчення, листування та інші докази, що підтверджують його намір бути батьком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.