Як встановити батьківство після смерті чоловіка – роз’яснення

Міністерство юстиції України роз’яснило механізми встановлення батьківства після смерті чоловіка. Це важливе юридичне питання, яке може бути вирішене кількома шляхами.
Якщо дитина народилася протягом 10 місяців після смерті чоловіка, батьком може бути визнаний інший чоловік. Для цього достатньо спільної заяви матері та чоловіка, який готовий взяти на себе батьківство.
Якщо чоловік не перебував у шлюбі з матір’ю, його батьківство може бути встановлене лише через суд.
Якщо дитина була зачата за допомогою репродуктивних технологій за письмової згоди чоловіка, він визнається її батьком.
Якщо немає письмової згоди покійного чоловіка на застосування репродуктивних технологій, питання вирішується у судовому порядку.
Суд при цьому може враховувати:
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