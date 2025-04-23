Андрей Ермак прокомментировал встречу с партнерами в Лондоне – фото

Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, заявил Андрей Ермак после встречи в Лондоне.

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В Лондоне 23 апреля Украина провела важную встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц коалиции желающих. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

От Украины участие во встрече приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и Андрей Ермак.

Со стороны Великобритании – советник Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции – дипломатический советник Президента Эммануэль Бонн, от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.

Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Ламми.

Андрей Ермак подчеркнул, что это уже вторая такая встреча – предыдущая прошла в Париже.

«И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы привержены мирным усилиям Президента США Дональда Трампа», – указал руководитель ОП.

Также Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за твердую поддержку и общее стремление как можно скорее остановить войну.

«Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов. Договорились о дальнейших регулярных консультациях – для достижения главной цели: справедливого мира для Украины», – подчеркнул Андрей Ермак.

Следует отметить, что на фото, опубликованных Андреем Ермаком, отсутствует спецпосланник США Кит Келлог, визит которого ранее анонсировал Марко Рубио.

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