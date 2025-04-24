Увольнение из-за отказа работать на новых условиях — имеет ли работник право на выходное пособие

Имеет ли право на выходное пособие работник, увольняемый из-за отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Фото: advisorhub.com

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Стало известно, имеет ли право на выходное пособие работник, которого увольняют из-за отказа продолжать работу в связи с изменением существенных условий труда. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

В случае, если трудовой договор с работником прекращается по причине отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, ему, согласно статье 44 Кодекса законов о труде Украины, должно быть выплачено выходное пособие.

Размер этой помощи должен быть не ниже среднего месячного заработка.

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