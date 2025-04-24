Звільнення через відмову працювати на нових умовах — чи має працівник право на вихідну допомогу

Чи має право на вихідну допомогу працівник, якого звільняють через відмову від продовження роботи в зв’язку зі зміною істотних умов праці.

Фото: advisorhub.com

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Стало відомо, чи має право на вихідну допомогу працівник, якого звільняють через відмову від продовження роботи в зв’язку зі зміною істотних умов праці. Про це розповіли у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

У випадку, коли трудовий договір із працівником припиняється через відмову продовжувати роботу в зв’язку зі зміною істотних умов праці, йому, відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю України, має бути виплачена вихідна допомога.

Розмір допомоги має бути не менше середнього місячного заробітку.

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