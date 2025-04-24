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Словаччина залучає армію для боротьби з ведмедями

07:18, 24 квітня 2025
Словацька армія патрулюватиме регіони через напади ведмедів.
Словаччина залучає армію для боротьби з ведмедями
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Словацький уряд вирішив залучити до 50 військовослужбовців для стеження за ситуацією з ведмедями, які останнім часом стали частіше з’являтися біля населених пунктів та нападати на людей. Відповідне рішення ухвалено 23 квітня, повідомляє «Європейська правда».

Згідно з постановою, міністр оборони Роберт Каліняк має забезпечити участь Збройних сил Словацької Республіки у допомозі Міністерству довкілля. Військові братимуть участь у моніторингу довкілля, захисті тварин та реагуванні на надзвичайні ситуації, пов’язані з дикими тваринами.

У документі йдеться, що заходи пов’язані з попереднім рішенням уряду оголосити надзвичайний стан у низці регіонів через зростання активності ведмедів.

Точних термінів та формату залучення військових у постанові не зазначено.

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військові тварини Словаччина

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