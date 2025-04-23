У Києві демонтували саморобну голуб’ятню, зібрану з іржавих гаражів — фото

У столиці комунальники розібрали незвчну побудову з трьох гаражів, де розводили голубів.

Фото: Київдемонтаж

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У Києві провели нетиповий демонтаж самовільної споруди для вирощування голубів, яку тривалий час розміщували на одному з паркувальних майданчиків. Про це повідомили в Київдемонтаж.

За словами фахівців, така конструкція трапилась їм уперше. Споруда складалася з трьох гаражів, встановлених один на один, і фактично слугувала голуб’ятнею.

Перші два рівні демонтували за допомогою вантажної техніки, однак нижню частину довелося розбирати вручну — через відсутність необхідних кріплень для безпечного підйому конструкції цілком.

«Окрім порушення правил розміщення, об’єкт мав вкрай занедбаний вигляд: іржаві стіни з графіті та сліди багаторічного використання без належного догляду», — зазначили в Київдемонтаж.

За словами комунальників, споруда була в поганому стані та псувала зовнішній вигляд міського простору. Окрім цього вона обмежувала можливість повноцінного використання паркувального майданчика.

«Відтепер кількість паркомісць на цьому майданчику зросте, а навколишній простір відповідатиме загальній архітектурі району», — додали у Київдемонтаж.

Фото: Київдемонтаж

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