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Володимир Зеленський затвердив емблему і прапор Державної казначейської служби

17:38, 23 квітня 2025
Засновано емблему і прапор Державної казначейської служби України.
Володимир Зеленський затвердив емблему і прапор Державної казначейської служби
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Президент Володимир Зеленський підписав указ 249/2025, яким засновано емблему і прапор Державної казначейської служби України.

Зокрема, документ затвердив:

  • Опис емблеми Державної казначейської служби України;
  • Малюнок емблеми Державної казначейської служби України;
  • Опис прапора Державної казначейської служби України;
  • Малюнок прапора Державної казначейської служби України;
  • Порядок використання емблеми та прапора Державної казначейської служби України.

ОПИС

емблеми Державної казначейської служби України

Емблемою Державної казначейської служби України є круглий зелений щит із тонкою золотою облямівкою, посередині якого – скошені навхрест два золоті ключі борідками додолу назовні. Поверх ключів вертикально накладена срібна монетна гривня київського типу з малим Державним Гербом України.

Допускається використання емблеми без щита.

 

ОПИС

прапора Державної казначейської служби України

Прапором Державної казначейської служби України є прямокутне полотнище зеленого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній чверті від древка вміщено зображення двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, у центрі вільної частини полотнища – зображення емблеми Державної казначейської служби України без щита. Висота емблеми становить 1/2 ширини полотнища.

Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

ПОРЯДОК

використання емблеми та прапора Державної казначейської служби України

  1. Емблема та прапор Державної казначейської служби України є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до Державної казначейської служби України.
  2. Емблема Державної казначейської служби України зображується на прапорі Державної казначейської служби України, може відтворюватися у службових кабінетах Голови Державної казначейської служби України, його заступників, на відомчих заохочувальних відзнаках Державної казначейської служби України, будинках і спорудах, де розміщується Державна казначейська служба України.
  3. Прапор Державної казначейської служби України може встановлюватись у службовому кабінеті Голови Державної казначейської служби України, його заступників, на будинках і спорудах, де розміщується Державна казначейська служба України.
  4. Відтворення зображень емблеми та прапора Державної казначейської служби України може бути виконано в одноколірному варіанті і допускається в розмірах, що відповідають меті їх застосування, із додержанням установлених пропорцій.
  5. Зображення емблеми та прапора Державної казначейської служби України може відтворюватися на друкованій, інформаційній і сувенірній продукції, в кіно-, відео- і фотоматеріалах, що видаються Державною казначейською службою України або виготовляються на її замовлення.
  6. В інших випадках особливості використання емблеми та прапора Державної казначейської служби України визначаються Головою Державної казначейської служби України.

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указ Володимир Зеленський

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