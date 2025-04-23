Володимир Зеленський затвердив емблему і прапор Державної казначейської служби

17:38, 23 квітня 2025
Засновано емблему і прапор Державної казначейської служби України.
Президент Володимир Зеленський підписав указ 249/2025, яким засновано емблему і прапор Державної казначейської служби України.
Зокрема, документ затвердив:
- Опис емблеми Державної казначейської служби України;
- Малюнок емблеми Державної казначейської служби України;
- Опис прапора Державної казначейської служби України;
- Малюнок прапора Державної казначейської служби України;
- Порядок використання емблеми та прапора Державної казначейської служби України.
ОПИС
емблеми Державної казначейської служби України
Емблемою Державної казначейської служби України є круглий зелений щит із тонкою золотою облямівкою, посередині якого – скошені навхрест два золоті ключі борідками додолу назовні. Поверх ключів вертикально накладена срібна монетна гривня київського типу з малим Державним Гербом України.
Допускається використання емблеми без щита.
ОПИС
прапора Державної казначейської служби України
Прапором Державної казначейської служби України є прямокутне полотнище зеленого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.
У верхній чверті від древка вміщено зображення двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, у центрі вільної частини полотнища – зображення емблеми Державної казначейської служби України без щита. Висота емблеми становить 1/2 ширини полотнища.
Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.
ПОРЯДОК
використання емблеми та прапора Державної казначейської служби України
- Емблема та прапор Державної казначейської служби України є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до Державної казначейської служби України.
- Емблема Державної казначейської служби України зображується на прапорі Державної казначейської служби України, може відтворюватися у службових кабінетах Голови Державної казначейської служби України, його заступників, на відомчих заохочувальних відзнаках Державної казначейської служби України, будинках і спорудах, де розміщується Державна казначейська служба України.
- Прапор Державної казначейської служби України може встановлюватись у службовому кабінеті Голови Державної казначейської служби України, його заступників, на будинках і спорудах, де розміщується Державна казначейська служба України.
- Відтворення зображень емблеми та прапора Державної казначейської служби України може бути виконано в одноколірному варіанті і допускається в розмірах, що відповідають меті їх застосування, із додержанням установлених пропорцій.
- Зображення емблеми та прапора Державної казначейської служби України може відтворюватися на друкованій, інформаційній і сувенірній продукції, в кіно-, відео- і фотоматеріалах, що видаються Державною казначейською службою України або виготовляються на її замовлення.
- В інших випадках особливості використання емблеми та прапора Державної казначейської служби України визначаються Головою Державної казначейської служби України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.