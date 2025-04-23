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Владимир Зеленский утвердил эмблему и флаг Государственной казначейской службы

17:38, 23 апреля 2025
Учреждены эмблема и флаг Государственной казначейской службы Украины.
Владимир Зеленский утвердил эмблему и флаг Государственной казначейской службы
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Президент Владимир Зеленский подписал указ 249/2025, которым учреждены эмблема и флаг Государственной казначейской службы Украины.

В частности, документ утвердил:

  • Описание эмблемы Государственной казначейской службы Украины;
  • Изображение эмблемы Государственной казначейской службы Украины;
  • Описание флага Государственной казначейской службы Украины;
  • Изображение флага Государственной казначейской службы Украины;
  • Порядок использования эмблемы и флага Государственной казначейской службы Украины.

ОПИСАНИЕ

эмблемы Государственной казначейской службы Украины

Эмблемой Государственной казначейской службы Украины является круглый зеленый щит с тонкой золотой окантовкой, в центре которого – накрест положенные два золотых ключа бородками вниз наружу. Поверх ключей вертикально наложена серебряная монетная гривна киевского типа с Малым Государственным Гербом Украины.

Допускается использование эмблемы без щита.

 

ОПИСАНИЕ

флага Государственной казначейской службы Украины

Флагом Государственной казначейской службы Украины является прямоугольное полотнище зеленого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

В верхней четверти у древка размещено изображение двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, в центре свободной части полотнища – изображение эмблемы Государственной казначейской службы Украины без щита. Высота эмблемы составляет 1/2 ширины полотнища.

Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.

ПОРЯДОК

использования эмблемы и флага Государственной казначейской службы Украины

  1. Эмблема и флаг Государственной казначейской службы Украины являются официальными отличительными символами, указывающими на принадлежность к Государственной казначейской службе Украины.
  2. Эмблема Государственной казначейской службы Украины изображается на флаге Государственной казначейской службы Украины, может воспроизводиться в служебных кабинетах Председателя Государственной казначейской службы Украины, его заместителей, на ведомственных поощрительных отличиях Государственной казначейской службы Украины, зданиях и сооружениях, где размещается Государственная казначейская служба Украины.
  3. Флаг Государственной казначейской службы Украины может устанавливаться в служебном кабинете Председателя Государственной казначейской службы Украины, его заместителей, на зданиях и сооружениях, где размещается Государственная казначейская служба Украины.
  4. Воспроизведение изображений эмблемы и флага Государственной казначейской службы Украины может быть выполнено в одноцветном варианте и допускается в размерах, соответствующих цели их применения, с соблюдением установленных пропорций.
  5. Изображения эмблемы и флага Государственной казначейской службы Украины могут воспроизводиться на печатной, информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, издаваемых Государственной казначейской службой Украины или изготавливаемых по ее заказу.
  6. В других случаях особенности использования эмблемы и флага Государственной казначейской службы Украины определяются Председателем Государственной казначейской службы Украины.

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указ Владимир Зеленский

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