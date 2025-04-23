В Гоструда рассказали, какие документы подтверждают период ухода за ребенком

В страховой стаж для исчисления пенсии относят те периоды, в течение которых лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию, и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

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В Восточном межрегиональном управлении Госслужбы по труду разъяснили, какие документы подтверждают период ухода за ребенком.

В страховой стаж для расчета пенсии засчитываются те периоды, в течение которых лицо подлежало обязательному государственному пенсионному страхованию и за которые ежемесячно уплачивались страховые взносы в размере не менее минимального.

Согласно статье 24 Закона Украины от 9.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж после 1 января 2004 года рассчитывается по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до этой даты — в порядке, установленном ранее действующим законодательством.

До 1 января 2004 года период ухода за ребенком до трех лет засчитывается в страховой стаж матери, которая на момент рождения ребенка не состояла в трудовых отношениях, — на основании свидетельства о рождении ребенка.

С 1 января 2004 года, согласно пункту 1 раздела XV «Заключительные положения» Закона № 1058, установлено, что страховые взносы за женщин, ухаживающих за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, уплачиваются с 1.01.2005.

Если женщина ухаживала за ребенком до трех лет в период с 1.01.2004 по 31.12.2004, этот период засчитывается в ее страховой стаж на основании документа, подтверждающего получение пособия по уходу за ребенком до трех лет (например, справки из органа социальной защиты населения, выплачивавшего помощь).

После 1 января 2005 года период ухода за ребенком до трех лет засчитывается в страховой стаж матери на основании данных системы персонифицированного учета сведений реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.