ВККС просит кандидатов в судьи не пытаться искать задания будущего квалификационного экзамена

Член ВККС Сергей Чумак обратил внимание, что кандидатам в судьи не следует рисковать и пытаться получить задания будущего квалификационного экзамена.

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Высшая квалификационная комиссия судей обратилась к кандидатам на должности судей с предупреждением о недопустимости попыток получить задания будущего квалификационного экзамена. На это также обратил внимание член ВККС Сергей Чумак.

«Указанные сведения являются информацией с ограниченным доступом. Комиссия обратилась к разработчикам заданий, в частности по тестированию когнитивных способностей, с требованием сообщать ВККС о таких случаях и о таких кандидатах. Такие действия и попытки кандидатов будут обязательно оценены Комиссией на собеседованиях», – отметил он.

В ВККС указали, что данные о заданиях квалификационного экзамена и процедурах их разработки, которые не являются общедоступными на официальном сайте Комиссии, относятся к информации с ограниченным доступом.

Действия, направленные на получение доступа к этим данным, свидетельствуют о несоответствии кандидата критериям добросовестности.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что претенденты на должности судей апелляционных судов попросили ВККС предоставить им возможность повторно выполнить практическое задание из-за нарушения условий равенства, а также обнародовать все практические задания, выполненные кандидатами-цивилистами.

Автор: Наталя Мамченко

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