ВККС просить кандидатів в судді не намагатися шукати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту

Член ВККС Сергій Чумак звернув увагу, що кандидатам в судді не слід ризикувати та намагатися отримати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів звернулася до кандидатів на посади суддів із застереженням щодо намагань отримати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту. На це також звернув увагу член ВККС Сергій Чумак.

«Зазначені відомості є інформацією з обмеженим доступом.

Комісія звернулася до розробників завдань, зокрема щодо тестування когнітивних здібностей, із вимогою повідомляти ВККС про такі випадки і таких кандидатів. Такі дії і намагання кандидатів Комісією обов'язково будуть оцінені на співбесідах», зазначив він.

У ВККС вказали, що дані про завдання кваліфікаційного іспиту та процедури їх розроблення, які не є відкритими для загального доступу на офіційному вебсайті Комісії, є інформацією з обмеженим доступом.

Дії, спрямовані на отримання доступу до цих даних, вказують про невідповідність особи критеріям доброчесності.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» писала, що претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.

Автор: Наталя Мамченко

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