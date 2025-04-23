ВККС просить кандидатів в судді не намагатися шукати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційна комісія суддів звернулася до кандидатів на посади суддів із застереженням щодо намагань отримати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту. На це також звернув увагу член ВККС Сергій Чумак.
«Зазначені відомості є інформацією з обмеженим доступом.
Комісія звернулася до розробників завдань, зокрема щодо тестування когнітивних здібностей, із вимогою повідомляти ВККС про такі випадки і таких кандидатів. Такі дії і намагання кандидатів Комісією обов'язково будуть оцінені на співбесідах», зазначив він.
У ВККС вказали, що дані про завдання кваліфікаційного іспиту та процедури їх розроблення, які не є відкритими для загального доступу на офіційному вебсайті Комісії, є інформацією з обмеженим доступом.
Дії, спрямовані на отримання доступу до цих даних, вказують про невідповідність особи критеріям доброчесності.
Крім того, раніше «Судово-юридична газета» писала, що претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.
Автор: Наталя Мамченко
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