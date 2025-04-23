Практика судів
  1. Фото
  2. / У світі

У США школяра відсторонили від навчання за фото банок газованої води у формі гвинтівки — мати подала до суду

18:39, 23 квітня 2025
Жінка подала до суду на школу через відсторонення її 13-річного сина за фото з банки Dr. Pepper, складених у формі гвинтівки.
У США школяра відсторонили від навчання за фото банок газованої води у формі гвинтівки — мати подала до суду
Фото: Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США мати подала до суду на школу, яка відсторонила її 13-річного сина за фото з банок газованої води у формі гвинтівки. Про це повідомляє Fox News.

Так, жінка подала до суду на школу в Міссурі через триденне відсторонення її 13-річного сина за фото з банки Dr. Pepper, складених у формі гвинтівки, яке він розмістив у Snapchat. Інцидент стався поза межами школи, але адміністрація вважає це порушенням.

Райлі Гранден, мати учня, якого в судових документах називають W.G., заявила: «Мій син нікому не погрожував і не завдав шкоди. Школа повелася несправедливо, звинувативши його за творче розташування порожніх банок».

Вона додала, що школа порушила права її сина на свободу слова, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

W.G. опублікував фото банок Dr. Pepper у Snapchat із аудіо під назвою «Ak47», де звучав музичний ритм і голос, який описував гвинтівку АК-47 як «найпопулярнішу штурмову гвинтівку у світі». Після цього школа провела обшук особистих речей учня та відсторонила його на три дні. Наступного дня Гранден зустрілася з директором і інспектором, але школа внесла до особової справи W.G. запис про «кібербулінг».

Інспекторка школи Ланна Тарп зазначила, що через судовий позов школа обмежена у публічних коментарях, але їхні юристи представлятимуть позицію закладу в суді.

Інститут Голдвотера, який представляє інтереси W.G., подав позов, стверджуючи, що школа неправомірно покарала учня за творче самовираження, захищене Першою поправкою. Вони посилаються на рішення Верховного Суду США 2021 року у справі Mahanoy Area School District v. B.L., яке обмежує повноваження шкіл контролювати висловлювання учнів поза межами закладу. Також Інститут наголошує на захисті свободи слова, гарантованій Конституцією Міссурі.

У позові зазначається, що Тарп визнала відсутність реальної загрози після розслідування, але стверджувала, що пост викликав страх у щонайменше одного учня.

Суть позову — очистити досьє хлопця та заборонити школі вживати до нього будь-яких подальших заходів через публікацію з банками Dr. Pepper.

Директор з питань судових позовів Центру свободи Міссурі Дейв Роланд пояснив, що справа має ширший контекст: школи дедалі частіше карають учнів за те, що вони публікують поза навчальним закладом.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США діти позов школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в загальні апеляційні суди може відбутися за новими правилами – що кажуть у ВККС

ВККС хоче провести конкурс у загальні апеляції максимально швидко і без пробуксовувань з боку Громадської ради доброчесності.

Законопроект Третьякової щодо обмеження виплати пенсій працюючим прокурорам передали на робочу групу

Комітет з питань соціальної політики вирішив передати законопроект про обмеження пенсій прокурорам на доопрацювання робочій групі.

Пенсійний фонд зможе вимагати повернення коштів, виплачених за необґрунтованим листком непрацездатності — комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет з питань соціальної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект про зміни до процесу повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

У Верховній Раді обговорюють заборону російської музики на стримінгових платформах та посилення санкцій для громадян і бізнесу за її відтворення

Народні депутати разом з громадськими діячами обговорили шляхи для ускладнення можливостей прослуховування пісень російською мовою і введення санкцій за публічне відтворення російської музики, які мають стати відчутними для фізичних і юридичних осіб.

Верховний Суд пояснив нюанси оформлення права користування земельною ділянкою співвласниками багатоквартирного будинку в межах, необхідних для його обслуговування

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу ОСББ у справі за його позовом до Головного управління Нацполіції про скасування права постійного користування на земельну ділянку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео