У США школяра відсторонили від навчання за фото банок газованої води у формі гвинтівки — мати подала до суду

Жінка подала до суду на школу через відсторонення її 13-річного сина за фото з банки Dr. Pepper, складених у формі гвинтівки.

Фото: Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images

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У США мати подала до суду на школу, яка відсторонила її 13-річного сина за фото з банок газованої води у формі гвинтівки. Про це повідомляє Fox News.

Так, жінка подала до суду на школу в Міссурі через триденне відсторонення її 13-річного сина за фото з банки Dr. Pepper, складених у формі гвинтівки, яке він розмістив у Snapchat. Інцидент стався поза межами школи, але адміністрація вважає це порушенням.

Райлі Гранден, мати учня, якого в судових документах називають W.G., заявила: «Мій син нікому не погрожував і не завдав шкоди. Школа повелася несправедливо, звинувативши його за творче розташування порожніх банок».

Вона додала, що школа порушила права її сина на свободу слова, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

W.G. опублікував фото банок Dr. Pepper у Snapchat із аудіо під назвою «Ak47», де звучав музичний ритм і голос, який описував гвинтівку АК-47 як «найпопулярнішу штурмову гвинтівку у світі». Після цього школа провела обшук особистих речей учня та відсторонила його на три дні. Наступного дня Гранден зустрілася з директором і інспектором, але школа внесла до особової справи W.G. запис про «кібербулінг».

Інспекторка школи Ланна Тарп зазначила, що через судовий позов школа обмежена у публічних коментарях, але їхні юристи представлятимуть позицію закладу в суді.

Інститут Голдвотера, який представляє інтереси W.G., подав позов, стверджуючи, що школа неправомірно покарала учня за творче самовираження, захищене Першою поправкою. Вони посилаються на рішення Верховного Суду США 2021 року у справі Mahanoy Area School District v. B.L., яке обмежує повноваження шкіл контролювати висловлювання учнів поза межами закладу. Також Інститут наголошує на захисті свободи слова, гарантованій Конституцією Міссурі.

У позові зазначається, що Тарп визнала відсутність реальної загрози після розслідування, але стверджувала, що пост викликав страх у щонайменше одного учня.

Суть позову — очистити досьє хлопця та заборонити школі вживати до нього будь-яких подальших заходів через публікацію з банками Dr. Pepper.

Директор з питань судових позовів Центру свободи Міссурі Дейв Роланд пояснив, що справа має ширший контекст: школи дедалі частіше карають учнів за те, що вони публікують поза навчальним закладом.

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