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В США школьника отстранили от учебы за фото банок газировки в форме винтовки — мать подала в суд

18:39, 23 апреля 2025
Женщина подала в суд из-за отстранения ее 13-летнего сына за фото из банки Dr. Pepper, сложенных в форме винтовки.
В США школьника отстранили от учебы за фото банок газировки в форме винтовки — мать подала в суд
Фото: Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images
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В США мать подала в суд на школу, которая отстранила ее 13-летнего сына за фотографию банок газировки, выложенных в форме винтовки. Об этом сообщает Fox News.

Женщина подала иск против школы в Миссури после того, как ее сына отстранили от занятий на три дня из-за фото банок Dr. Pepper, сложенных в виде винтовки, которое он опубликовал в Snapchat. Инцидент произошел вне школьной территории, однако администрация расценила его как нарушение.

Райли Гранден, мать ученика, указанного в материалах суда как W.G., заявила: «Мой сын никому не угрожал и никому не причинил вреда. Школа поступила несправедливо, обвинив его за творческую выкладку пустых банок».

Она также подчеркнула, что школа нарушила право ее сына на свободу выражения, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

W.G. опубликовал фото с банками Dr. Pepper в Snapchat под аудиодорожку под названием «Ak47», где звучал музыкальный бит и голос, рассказывавший об автомате Калашникова как о «самом популярном штурмовом оружии в мире». После этого администрация школы провела обыск личных вещей ученика и отстранила его от занятий на три дня. На следующий день Гранден встретилась с директором и суперинтендантом, однако школа внесла в личное дело W.G. пометку о «кибербуллинге».

Суперинтендант школы Ланна Тарп заявила, что из-за судебного иска школа ограничена в публичных комментариях, но их интересы будет представлять команда юристов.

Институт Голдуотера, представляющий интересы W.G., подал иск, утверждая, что школа незаконно наказала ученика за творческое самовыражение, защищенное Первой поправкой. Представители института ссылаются на решение Верховного суда США от 2021 года по делу Mahanoy Area School District v. B.L., которое ограничивает полномочия школ по контролю за высказываниями учеников вне учебных заведений. Также в иске подчеркивается, что Конституция штата Миссури гарантирует свободу слова, в том числе для таких форм, как «арт-проект» с банками.

В иске указывается, что Тарп признала отсутствие реальной угрозы после проверки, но также отметила, что пост вызвал страх у по крайней мере одного ученика.

Цель иска — очистить личное дело W.G. и запретить школе предпринимать в отношении него любые дальнейшие действия, связанные с публикацией фото с банками Dr. Pepper.

Дэйв Роланд, директор по судебным вопросам Центра свободы Миссури, отметил, что дело имеет более широкий контекст: все чаще школы наказывают учеников за публикации вне школы.

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