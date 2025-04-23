В Германии пригрозили выдворить посла РФ в случае попытки посетить мемориал 9 мая

Германия предупреждает: полиция готова реагировать на визит российского посла к мемориалу.

Фото: Bild

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В федеральной земле Бранденбург (Германия) вспыхнул дипломатический скандал из-за намерения российского посла Сергея Нечаева принять участие в торжествах к годовщине окончания Второй мировой войны - несмотря на то, что официального приглашения он не получал.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление директора мемориала в Трептов-парке Акселя Дреколя.

По словам Дреколя, российское посольство не приглашают на подобные мероприятия с 2022 года - времени начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он подчеркнул, что в случае появления Нечаева на территории мемориала будут приняты соответствующие меры безопасности, в частности - с участием полиции.

«Если посол все же появится - будут приняты меры в соответствии с внутренними правилами, которые будут координироваться с силами безопасности», - заявил Дреколь.

Сам Нечаев заявил, что Россия не нуждается в специальном приглашении, чтобы почтить память советских солдат, погибших в борьбе против нацизма. Его комментарий стал причиной открытой реакции со стороны администрации мемориала и обсуждений возможных последствий, включая его недопуск на событие.

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