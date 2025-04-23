У Німеччині пригрозили видворити посла РФ у разі спроби відвідати меморіал 9 травня

Німеччина попереджає: поліція готова реагувати на візит російського посла до меморіалу.

Фото: Bild

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У федеральній землі Бранденбург (Німеччина) спалахнув дипломатичний скандал через намір російського посла Сергія Нечаєва взяти участь в урочистостях до річниці закінчення Другої світової війни — попри те, що офіційного запрошення він не отримував.

Про це повідомляє Bild із посиланням на заяву директора меморіалу у Трептов-парку Акселя Дреколя.

За словами Дреколя, російське посольство не запрошують на подібні заходи з 2022 року — часу початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він наголосив, що у разі появи Нечаєва на території меморіалу будуть вжиті відповідні заходи безпеки, зокрема — за участю поліції.

«Якщо посол все ж з'явиться – буде вжито заходів відповідно до внутрішніх правил, що будуть координуватися з силами безпеки», — заявив Дреколь.

Сам Нечаєв заявив, що Росія не потребує спеціального запрошення, аби вшанувати пам’ять радянських солдатів, які загинули у боротьбі проти нацизму. Його коментар став причиною відкритої реакції з боку адміністрації меморіалу та обговорень можливих наслідків, включно з його недопуском на подію.

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