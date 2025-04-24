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Словакия привлекает армию для борьбы с медведями

07:18, 24 апреля 2025
Словацкая армия будет патрулировать регионы из-за нападений медведей.
Словакия привлекает армию для борьбы с медведями
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Словацкое правительство решило привлечь до 50 военнослужащих для слежения за ситуацией с медведями, которые в последнее время стали чаще появляться возле населенных пунктов и нападать на людей. Соответствующее решение принято 23 апреля, сообщает «Европейская правда».

Согласно постановлению, министр обороны Роберт Калиняк должен обеспечить участие Вооруженных сил Словацкой Республики в помощи Министерству окружающей среды. Военные будут участвовать в мониторинге окружающей среды, защите животных и реагировании на чрезвычайные ситуации, связанные с дикими животными.

В документе говорится, что меры связаны с предыдущим решением правительства объявить чрезвычайное положение в ряде регионов из-за роста активности медведей.

Точных сроков и формата привлечения военных в постановлении не указано.

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