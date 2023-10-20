ВККС готовится возобновить конкурс на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

Но еще необходимо завершить проверку практических заданий, выполненных кандидатами.

Источник фото - ВККС

В Высший квалификационной комиссии судей сообщили о планах возобновления конкурсов на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и его Апелляционной палаты.

Как сообщил 19 октября член ВККС Роман Сабодаш, вопрос создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности сейчас находится на стадии рассмотрения Комиссией.

В частности, по словам члена ВККС, «надо идентифицировать текущее положение дел с кандидатами в этот суд, выяснить, как повлияли на них военные действия после полномасштабного вторжения, а также учесть их желание продолжать участие в конкурсе».

Также Роман Сабодаш отметил необходимость завершения процедуры проверки практических заданий, выполненных кандидатами.

Напомним, что конкурс на 21 вакантную должность судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (известный также как IP-суд) был объявлен еще 30 сентября 2017 года. Соответственно, конкурс на 9 вакантных должностей судей его Апелляционной палаты был объявлен 5 октября 2018 года.

Впрочем, из-за определенных организационных проблем и утраты полномочного состава ВККС в ноябре 2019 года, оба конкурса остановились на этапе экзамена.

Автор Вячеслав Хрипун

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