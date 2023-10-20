ВККС готується відновити конкурс на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Але ще необхідно завершити перевірку практичних завдань, виконаних кандидатами.

Джерело фото - ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили про плани відновлення конкурсів на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати.

Як повідомив 19 жовтня член ВККС Роман Сабодаш питання створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності зараз перебуває на стадії розгляду Комісією.

Зокрема, за словами члена ВККС, наразі «потрібно ідентифікувати поточний стан справ із кандидатами до цього суду, з’ясувати, як вплинули на них військові дії після повномасштабного вторгнення, а також врахувати їхнє бажання продовжувати участь у конкурсі».

Також Роман Сабодаш зазначив про необхідність завершення процедури перевірки практичних завдань, виконаних кандидатами.

Нагадаємо, що конкурс на 21 вакантну посаду суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності (відомий також як IP-суд) був оголошений ще 30 вересня 2017 року. Відповідно конкурс на 9 вакантних посад суддів його Апеляційної палати був оголошений 5 жовтня 2018 року.

Втім, через певні організаційні проблеми та припинення повноважного складу ВККС у листопаді 2019 році, обидва конкурси зупинилися на етапі іспиту.

Автор В’ячеслав Хрипун

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