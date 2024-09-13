НАПК проверила только 28% деклараций за 2021 год и 26% деклараций за 2022 год – НАПК

В НАПК ищут способы, как ускорить процедуру проверки деклараций.

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Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик на встрече с представителями МВФ сообщил, что в 2024 году проверку прошли 28% деклараций, поданных декларантами за 2021 год, 26% деклараций, поданных за 2022 год и 24% деклараций, поданных за 2023 год.

На основе так называемого алгоритма «оценки рисков», НАПК было начато 711 полных проверок деклараций.

По результатам завершения 378 проверок НАПК выявило недостоверные сведения почти в каждой второй декларации на общую сумму 1,8 млрд гривен.

Признаки незаконного обогащения были выявлены более чем на 146 млн гривен на основании результатов полных проверок 7 деклараций.

Необоснованные активы были обнаружены у 8 декларантов на общую сумму более 28 млн гривен.

В 2024 году НАПК также начало 142 мониторинга образа жизни чиновников.

По состоянию на начало сентября в правоохранительные органы направлено 26 материалов и обоснованных выводов.

В частности, 10 материалов с выявленными признаками необоснованных активов на общую сумму около 54 млн грн было направлено в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в Высший антикоррупционный суд заявлено шесть исков о признании активов необоснованными.

По выявленным признакам незаконного обогащения в правоохранительные органы направлено 16 обоснованных выводов на общую сумму почти 480 млн грн. При этом 5 субъектов декларирования уже уведомлены о подозрении в незаконном обогащении.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения в 2022 году проверка деклараций, как и множество других полномочий НАПК, временно были прекращены.

Только после того, как 12 октября 2023 года вступил в силу Закон № 3384-IX, декларирование, а вместе с ним и другие функции НАПК, были возобновлены.

Автор: Вячеслав Хрипун

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