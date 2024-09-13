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НАЗК перевірила лише 28% декларацій за 2021 рік та 26% декларацій за 2022 рік – НАЗК

14:08, 13 вересня 2024
У НАЗК шукають способи, як пришвидшити процедуру перевірки декларацій.
НАЗК перевірила лише 28% декларацій за 2021 рік та 26% декларацій за 2022 рік – НАЗК
Джерело фото: Уніан
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик на зустрічі з представниками МВФ повідомив, що у 2024 році перевірку пройшли 28% декларацій, поданих декларантами за 2021 рік, 26% декларацій, поданих за 2022 рік та 24% декларацій, поданих за 2023 рік.

На основі так званого алгоритму «оцінки ризиків» НАЗК було розпочато 711 повних перевірок декларацій.

За результати завершення 378 перевірок, НАЗК виявило недостовірні відомості майже у кожній другій декларації на загальну суму 1,8 млрд. гривень.

Ознаки незаконного збагачення було виявлено на понад 146 млн. гривень. за результатами повних перевірок 7 декларацій.

Необґрунтовані активи було виявлено у 8 декларантів на загальну суму понад 28 млн. гривень.

У 2024 році НАЗК також розпочало 142 моніторингу способу життя посадовців.

Станом на початок вересня до правоохоронних органів направлено 26 матеріалів та обґрунтованих висновків.

Зокрема, 10 матеріалів з виявленими ознаками необґрунтованих активів на загальну суму майже 54 млн. грн. було спрямовано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а до Вищого антикорупційного суду заявлено шість позовів про визнання активів необґрунтованими.

За виявленими ознаками незаконного збагачення до правоохоронних органів направлено 16 обґрунтованих висновків на загальну суму майже 480 млн. грн. При цьому 5 суб’єктам декларування вже повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення у 2022 року перевірка декларацій, як і чимала кількість інших повноважень НАЗК, тимчасово були припинені.

Лише після того, як 12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон № 3384-IX декларування, а разом з ним і інші функції НАЗК, були відновлені.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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