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Україна повернула з російського полону 49 громадян, серед них — Леніє Умєрова та захисники Азовсталі

14:04, 13 вересня 2024
З російського полону було повернуто воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільних.
Україна повернула з російського полону 49 громадян, серед них — Леніє Умєрова та захисники Азовсталі
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У п’ятницю, 13 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще 49 українців і українок звільнено з російського полону. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, було повернуто воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільних.

«Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук», - повідомив Глава держави.

Також Зеленський подякував всій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі.

«І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних», - додав він.

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