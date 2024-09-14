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На Київщині судитимуть батька, який роками ґвалтував свою доньку

07:36, 14 вересня 2024
За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
На Київщині судитимуть батька, який роками ґвалтував свою доньку
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На Київщині правоохоронці скерували до суду матеріали відносно чоловіка за зґвалтування неповнолітньої доньки. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що чоловік упродовж декількох років систематично вчиняв сексуальне насильство та ґвалтував свою доньку.

Слідчі під процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, направили до суду обвинувальний акт за фактами вчинення насильницьких дій сексуального характеру з особою, яка не досягла чотирнадцяти років та перебуває у сімейних відносинах з винною особою, а також зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, тобто за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 152, ч. 4, 6 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне кривднику загрожує довічне позбавлення волі.

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