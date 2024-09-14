В Киевской области будут судить отца, который годами насиловал свою дочь

За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В Киевской области правоохранители направили в суд материалы в отношении мужчины за изнасилование несовершеннолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что мужчина в течение нескольких лет систематически совершал сексуальное насилие и насиловал свою дочь.

Следователи под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по фактам совершения насильственных действий сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцати лет и находящегося в семейных отношениях с виновным лицом, а также изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет, т.е. совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 6 ст. 152, ч. 4, 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершенное обидчику грозит пожизненное лишение свободы.

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