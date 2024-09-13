За восемь месяцев поступило 158 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

С учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений, Совет с начала этого года рассмотрел 180 сообщений судей.

В Высший совет правосудия в течение восьми месяцев этого года поступило 158 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей относительно осуществления правосудия и действий, которые нарушают гарантии независимости судей или подрывают авторитет правосудия.

Следовательно, как сообщили в ВСП, с учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений, Совет с начала этого года рассмотрел 180 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 70 сообщений о вмешательстве в деятельность судей относительно осуществления правосудия принято 69 решений о принятии мер реагирования:

обращение в прокуратуру и органы правопорядка относительно предоставления информации о раскрывании и расследовании преступлений;

внесение в соответствующие органы или должностных лиц представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, которыми совершено действие или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 110 сообщений судей, Совет принял 29 решений об утверждении 97 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

4 решения Высший совет правосудия принял по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

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