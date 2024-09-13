За вісім місяців надійшло 158 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Рада з початку цього року розглянула 180 повідомлень суддів.

До Вищої ради правосуддя протягом восьми місяців цього року надійшло 158 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.

Відтак, як повідомили у ВРП, з урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Рада з початку цього року розглянула 180 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 70 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 69 рішень про вжиття заходів реагування:

звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 110 повідомлення суддів, Рада ухвалила 29 рішень про затвердження 97 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

4 рішення Вища рада правосуддя ухвалила з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

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