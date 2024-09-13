За вісім місяців надійшло 158 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

До Вищої ради правосуддя протягом восьми місяців цього року надійшло 158 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.
Відтак, як повідомили у ВРП, з урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Рада з початку цього року розглянула 180 повідомлень суддів.
За результатами розгляду 70 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 69 рішень про вжиття заходів реагування:
Розглянувши 110 повідомлення суддів, Рада ухвалила 29 рішень про затвердження 97 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.
4 рішення Вища рада правосуддя ухвалила з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.
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