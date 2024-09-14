У Києві покарали водія, який на очах у поліції порушив ПДР, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Києві покарали водія автомобіля Honda, який порушив правила, не виконавши вимоги дорожнього знаку 5.16 «Напрямки руху по смугах».

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили транспортний засіб та склали на керманича відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали водія, як не порушувати в такому випадку:

Необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

Знак 5.16 показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху для транспортних засобів по кожній з них.

Якщо ж ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху.

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