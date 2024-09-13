Вища рада правосуддя затвердила зміни до Положення про Державну судову адміністрацію

Зміни затверджено на виконання закону, за яким керівник апарату суду або його заступник у разі відсутності у такому суді суддів може здійснювати повноваження голови суду

Вища рада правосуддя 12 вересня затвердила зміни Положення про Державну судову адміністрацію України.

Зміни затверджено на виконання закону 3889-ІХ, за яким керівник апарату суду або його заступник у разі відсутності у такому суді суддів, які здійснюють правосуддя, зможе здійснювати повноваження голови суду. Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 11283 було прийнято 18 липня в цілому.

Так, статтю 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів» доповнено нормою, відповідно до якої у разі зміни територіальної підсудності судових справ, що розглядаються в суді, та відсутності у такому суді суддів, які здійснюють правосуддя, адміністративні повноваження голови суду, необхідні для забезпечення належної організації роботи суду як юридичної особи щодо представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, здійснює керівник апарату суду або його заступник.

У разі якщо в місцевому чи апеляційному суді відсутні також керівник апарату суду та його заступник, адміністративні повноваження голови суду здійснює тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду. Рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату суду приймається головою ДСА, начальником відповідного територіального управління ДСА без погодження з головою відповідного суду. Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює виконання обов’язків керівника апарату суду до призначення відповідного керівника.

Керівник апарату суду, його заступник або тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює адміністративні повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Відповідно п. 9 Положення про Державну судову адміністрацію України доповнили підпунктом 5-1 такого змісту:

«5-1) приймає рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату апеляційного суду, без погодження з головою відповідного суду, у разі зміни територіальної підсудності судових справ апеляційних судів, що розглядаються в такому суді, у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та відсутності у такому суді суддів, які здійснюють правосуддя, адміністративні повноваження голови суду, необхідні для забезпечення належної організації роботи суду як юридичної особи щодо представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами та відсутності у такому суді керівника апарату суду та його заступника».

Аналогічні зміни внесені до Типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України і до Типового положення про апарат суду.

Раніше ми писали про ситуацію, коли припинення виплати суддівської винагороди начальник ТУ ДСА у Запорізькій області пояснила тим, що документи судді залишилися на окупованій території, не виконується заповнення табеля обліку робочого часу судді та загалом суд тривалий час не провадить процесуальну діяльність.

Автор: Наталя Мамченко

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