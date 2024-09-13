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Высший совет правосудия утвердил изменения в Положение о Государственной судебной администрации

13:37, 13 сентября 2024
Изменения утверждены во исполнение закона, согласно которому руководитель аппарата суда или его заместитель в случае отсутствия в таком суде судей может осуществлять полномочия председателя суда.
Высший совет правосудия утвердил изменения в Положение о Государственной судебной администрации
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Высший совет правосудия 12 сентября утвердил изменения Положения о Государственной судебной администрации Украины.

Изменения утверждены во исполнение закона 3889-IX, согласно которому руководитель аппарата суда или его заместитель в случае отсутствия в таком суде судей, осуществляющих правосудие, сможет осуществлять полномочия председателя суда. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 11 283 был принят 18 июля в целом.

Так, статья 155 Закона «О судоустройстве и статусе судей» дополнена нормой, согласно которой в случае изменения территориальной подсудности рассматриваемых в суде судебных дел и отсутствия в таком суде судей, осуществляющих правосудие, административные полномочия председателя суда, необходимые для обеспечения надлежащей организации работы суда как юридического лица относительно представительства такого суда как органа государственной власти в сношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, осуществляет руководитель аппарата суда или его заместитель.

В случае, если в местном или апелляционном суде отсутствуют также руководитель аппарата суда и его заместитель, административные полномочия председателя суда осуществляет временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда. Решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя аппарата суда принимается председателем ГСА, начальником соответствующего территориального управления ГСА без согласования с председателем соответствующего суда. Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет исполнение обязанностей руководителя аппарата до назначения соответствующего руководителя.

Руководитель аппарата суда, его заместитель или временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет административные полномочия председателя суда к моменту назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Соответственно п. 9 Положения о Государственной судебной администрации Украины дополнили подпунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1) принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя аппарата апелляционного суда, без согласования с председателем соответствующего суда, в случае изменения территориальной подсудности рассматриваемых в таком суде судебных дел апелляционных судов в порядке, предусмотренном частью седьмой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и отсутствии в таком суде судей, осуществляющих правосудие, административные полномочия председателя суда, необходимые для обеспечения надлежащей организации работы суда как юридического лица относительно представительства такого суда как органа государственной власти в сношении с другими государственными органами власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами и отсутствии в таком суде руководителя аппарата суда и его заместителя».

Аналогичные изменения внесены в Типовое положение о территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины и в Типовое положение об аппарате суда.

Ранее мы писали о ситуации, когда прекращение выплаты судейского вознаграждения начальник ТУ ГСА в Запорожской области объяснила тем, что документы судьи остались на оккупированной территории, не производится заполнение табеля учета рабочего времени судьи и в целом суд длительное время не осуществляет процессуальную деятельность.

Автор: Наталя Мамченко 

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