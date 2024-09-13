Украина вернула из российского плена 49 граждан, среди них — Ление Умерова и защитники Азовстали

Из российского плена были возвращены воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

В пятницу, 13 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 49 украинцев и украинок освобождены из российского плена. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, были возвращены воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

«В частности, Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», – сообщил Глава государства.

Также Зеленский поблагодарил всю команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи.

«И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских», - добавил он.

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