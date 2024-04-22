Четверо судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

ВККС рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

В понедельник, 22 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Хайдарова Инна Алексеевна – Херсонский городской суд Херсонской области – отвечает занимаемой должности

Бабий Сергей Александрович – Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Желясков Олег Александрович – Ананьевский районный суд Одесской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Кравченко Татьяна Николаевна – Звенигородский районный суд Черкасской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.