Четверо суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

У понеділок, 22 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Хайдарова Інна Олексіївна - Херсонський міський суд Херсонської області - відповідає займаній посаді

Бабій Сергій Олександрович - Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Желясков Олег Олександрович - Ананьївський районний суд Одеської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Кравченко Тетяна Миколаївна - Звенигородський районний суд Черкаської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді.

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