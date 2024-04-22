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Четверо суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

18:41, 22 квітня 2024
ВККС розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.
Четверо суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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У понеділок, 22 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Хайдарова Інна Олексіївна - Херсонський міський суд Херсонської області - відповідає займаній посаді

Бабій Сергій Олександрович - Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Желясков Олег Олександрович - Ананьївський районний суд Одеської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Кравченко Тетяна Миколаївна - Звенигородський районний суд Черкаської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді.

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