Кандидатам в апелляционные суды разъяснили работу кабинета тестирования - видеоинструкция

Для кандидатов в апелляционные суды обнародовали видеоразъяснение о работе кабинета участника тестирования.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала видеоразъяснение для кандидатов в апелляционные суды о работе электронного кабинета участника тестирования.

«Надеемся наши материалы и разъяснения по поводу функционала электронного кабинета помогут при составлении тестовых заданий, выполнять которые кандидаты начнут уже со следующей недели», - отметили в ВККС.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей 25 сентября 2024 года приняла решение об исключении сразу 251 вопроса из перечня заданий для тестирования на знание норм права в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

С актуальным перечнем тестовых вопросов можно ознакомиться по ссылке.

Также 25 сентября Комиссия приняла решение об исключении (изменение правовой позиции КАС ВС) одного судебного дела (административная специализация), которое использовалось для разработки модельного задания в рамках выполнения практического задания.

Детальнее можно ознакомиться по ссылке.

Это уже второе исключение тестовых вопросов в рамках конкурса на должности судей апелляционных судов. 21 августа ВККС приняла решение исключить 153 тестовых вопроса.

Также напомним, что первый этап конкурса на должности судей апелляционных судов – тестирование на знание норм права согласно специализации, начнется 2 октября и продлится до 23 октября.

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