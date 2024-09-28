В Киеве практически исчезли воробьи — в чем причина и чем это грозит

В этом году их количество упало более чем в 50 раз.

В Киеве наблюдается резкое уменьшение численности воробьев. По данным Киевского эколого-культурного центра, их численность уменьшилась в 50 раз по сравнению с прошлыми годами.

Это может привести к существенным экологическим проблемам, поскольку отсутствие этих птиц ставит под угрозу жизнь парков и садов в Киеве.

"Без этих птиц вредители уничтожат парки и сады. Нет воробьев, значит для каштановой моли, уничтожающей деревья и кусты, — настоящее раздолье. Ведь именно из-за нее на листьях появляются рыжие пятна", – рассказал эколог Владимир Борейко.

По словам экологов, основные причины исчезновения воробьев в Киеве:

- благоустройство столичных парков – когда вырубаются старые дуплистые деревья, воробьи не могут найти место для гнездования;

- систематический покос трав — воробьям нечем кормить новорожденных птенцов, из-за чрезмерной стрижки газонов почти исчезли насекомые.

Киевский эколого-культурный центр напоминает, что в 1950-х годах в Китае воробьев специально уничтожали, считая их вредителями, поедавшими зерно. Люди били птиц палками, в результате чего размножились гусеницы, уничтожившие урожай. Эта катастрофа привела к голоду, из-за которого погибли около 20 миллионов человек.

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