У Києві практично зникли горобці— в чому причина та чим це загрожує

Цього року їхня кількість впала більш ніж у 50 разів.

У Києві спостерігається різке зменшення чисельності горобців. За даними Київського еколого-культурного центру, їхня чисельність зменшилася в 50 разів у порівнянні з минулими роками.

Це може призвести до суттєвих екологічних проблем, оскільки відсутність цих птахів ставить під загрозу життя парків і садів у Києві.

"Без цих птахів шкідники знищать парки та сади. Немає горобців, значить для каштанової молі, яка знищує дерева і кущі, — справжнє роздолля. Адже саме через неї на листі з’являються руді плями", – розповів еколог Володимир Борейко.

За словами екологів, основні причини зникнення горобців у Києві:

благоустрій столичних парків — коли вирубуються старі дуплисті дерева, горобці не можуть знайти місце для гніздування;

систематичний покіс трав — горобцям нема чим годувати новонароджених пташенят, через надмірну стрижку газонів майже зникли комахи.

Київський еколого-культурний центр нагадує, що в 1950-х роках у Китаї горобців спеціально знищували, вважаючи їх шкідниками, які поїдали зерно. Люди били птахів палицями, внаслідок чого розмножилися гусениці, які знищили врожай. Ця катастрофа призвела до голоду, через який загинуло близько 20 мільйонів людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.