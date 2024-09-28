Практика судів
  1. В Україні

У Києві практично зникли горобці— в чому причина та чим це загрожує

18:54, 28 вересня 2024
Цього року їхня кількість впала більш ніж у 50 разів.
У Києві практично зникли горобці— в чому причина та чим це загрожує
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві спостерігається різке зменшення чисельності горобців. За даними Київського еколого-культурного центру, їхня чисельність зменшилася в 50 разів у порівнянні з минулими роками.

Це може призвести до суттєвих екологічних проблем, оскільки відсутність цих птахів ставить під загрозу життя парків і садів у Києві.

"Без цих птахів шкідники знищать парки та сади. Немає горобців, значить для каштанової молі, яка знищує дерева і кущі, — справжнє роздолля. Адже саме через неї на листі з’являються руді плями", – розповів еколог Володимир Борейко.

За словами екологів, основні причини зникнення горобців у Києві:

  • благоустрій столичних парків — коли вирубуються старі дуплисті дерева, горобці не можуть знайти місце для гніздування;
  • систематичний покіс трав — горобцям нема чим годувати новонароджених пташенят, через надмірну стрижку газонів майже зникли комахи.

Київський еколого-культурний центр нагадує, що в 1950-х роках у Китаї горобців спеціально знищували, вважаючи їх шкідниками, які поїдали зерно. Люди били птахів палицями, внаслідок чого розмножилися гусениці, які знищили врожай. Ця катастрофа призвела до голоду, через який загинуло близько 20 мільйонів людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заява на відстрочку подається лише особисто, не електронною поштою і не через адвоката – Полтавський обласний ТЦК

В Полтавському обласному ТЦК нагадали, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, тому потрібно подати заяви особисто.

Викривачі корупції із числа військовослужбовців можуть бути заохочені – Міноборони розробило зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ

Міноборони пропонує зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо захисту військовослужбовців-викривачів корупції.

Офіс Генерального прокурора отримав доступ до системи Аркан

Офіс Генпрокурора зможе отримувати дані про людей, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Верховний Суд пояснив, за яких умов здійснення апеляційного розгляду скарги обвинуваченого за його відсутності не суперечить КПК

Верховний Суд вказав, що апеляційний розгляд відбувся без обвинуваченого з дотриманням вимог КПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська