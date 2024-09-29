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Підробила звіти на 1,5 млн грн: на Хмельниччині судитимуть головну бухгалтерку в’язниці

07:54, 29 вересня 2024
Жінка підроблювала звіти про суми нарахованої зарплати та суми нарахованого ЄСВ.
Підробила звіти на 1,5 млн грн: на Хмельниччині судитимуть головну бухгалтерку в’язниці
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На Хмельниччины головного бухгалтера в’язниці судитимуть за несплату 1,5 млн грн страхового внеску, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що жінка, обіймаючи посаду головного бухгалтера в одній із виправних установ, підробила щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому занизила суму нарахованого єдиного внеску на більш як 1,5 мільйона гривень.

У ході розслідування забезпечено сплату виправною установою заборгованості.

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