Подделала отчеты на 1,5 млн грн: в Хмельницкой области будут судить главного бухгалтера тюрьмы

Женщина подделывала отчеты о суммах начисленной зарплаты и о суммах начисленного ЕСВ.

В Хмельницкой области главного бухгалтера тюрьмы будут судить за неуплату 1,5 млн грн страхового взноса, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что женщина, занимая должность главного бухгалтера в одном из исправительных учреждений, подделала ежемесячные отчеты о суммах начисленной заработной платы застрахованных лиц и о сумме начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

При этом занизила сумму начисленного единого взноса более чем на 1,5 миллиона гривен.

В ходе расследования обеспечена уплата исправительным учреждением задолженности.

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