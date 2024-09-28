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Высушил куст конопли и расфасовал его в зип-пакеты — в Хмельницкой области судили мужчину

19:12, 28 сентября 2024
При избрании вида наказания суд учел, что мужчина содержит 5 несовершеннолетних детей.
Высушил куст конопли и расфасовал его в зип-пакеты — в Хмельницкой области судили мужчину
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Шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества назначил Полонский районный суд Хмельницкой области 38-летнему мужчине, которого признано виновным в незаконном приобретении, изготовлении, перевозке, хранении с целью сбыта и в незаконном сбыте особо опасного наркотического средства, совершенном повторно. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Суд установил, что в мае 2024 года мужчина сорвал и высушил куст конопли, перевез его в свое жилье на Шепетовщине. Там листья наркосодержащего растения измельчили, изготовив каннабис, и расфасовали его в зип-пакеты. В течение июня-июля он трижды сбывал наркотики.

Во время обыска по его месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли электронные весы, полиэтиленовый пакет с семенами растительного происхождения и полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения, которое по выводам эксперта является особо опасным наркотическим средством - каннабисом.

В судебном заседании свою вину в инкриминируемом преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, обвиняемый признал полностью.

При избрании вида и меры наказания суд учел, что он положительно характеризуется по месту работы, содержит 5 несовершеннолетних детей, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал покаяние. Обстоятельств, отягчающих наказание – не установил.

Также суд изменил обвиняемому меру пресечения: вместо домашнего ареста избрал содержание под стражей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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