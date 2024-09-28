Висушив кущ конопель та розфасував його у зіп-пакети — на Хмельниччині судили чоловіка

При обранні виду покарання суд врахував, що чоловік має на утриманні 5 неповнолітніх дітей.

Шість років позбавлення волі з конфіскацією майна призначив Полонський районний суд Хмельницької області 38-річному чоловіку, якого визнав винним у незаконному придбанні, виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Суд встановив, що у травні 2024 року чоловік зірвав та висушив кущ конопель, перевіз його до свого помешкання на Шепетівщині. Там листя нарковмісної рослини подрібнив, виготовивши канабіс, та розфасував його у зіп-пакети. Протягом червня-липня він тричі збував наркотики.

Під час обшуку за його місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили електронні ваги, поліетиленовий пакет із насінням рослинного походження та поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження, яка за висновками експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом.

У судовому засіданні свою вину в інкримінованому злочині, передбаченому частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, обвинувачений визнав повністю.

При обранні виду та міри покарання суд врахував, що він позитивно характеризується за місцем роботи, має на утриманні 5 неповнолітніх дітей, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. Обставиною, що пом’якшує покарання, суд визнав щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання, – не встановив.

Також суд змінив обвинуваченому запобіжний захід: замість домашнього арешту обрав тримання його під вартою.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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